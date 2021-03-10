В Киеве на Левом берегу 10 марта женщина упала из окна многоэтажки. Медики констатировали смерть.

Сейчас подробности этой ужасной трагедии неизвестны. В соцсетях сообщают, что это произошло в ЖК "Парковые озера", что в Днепровском районе столицы.

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Также неизвестен возраст этой женщины и обстоятельства ее гибели – был ли это суицид, несчастный случай или же убийство. Это установит следствие.

Ранее сайт 24 канала сообщал о том, что 9 марта в Святошинском районе с 18 этажа выпрыгнула школьница. 14-летняя девочка также скончалась еще до приезда скорой. Она оставила свои вещи на балконе общего пользования. Именно так делали другие дети, решившие закончить свою жизнь, прыгнув с высоты.

В последнее время в Киеве и других городах Украины произошло много аналогичных случаев. Полиция рассматривает влияние соцсетей – вероятно детей доводят до самоубийств.