Заказчиком капитального ремонта является предприятие "Киевавтодор". Планируют завершить все работы до 15 августа.

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Что известно о ремонте на улице Борщаговской

  • На улице Борщаговской в Соломенском районе временно прекратит курсировать трамвай № 1195.
  • Причиной является капитальный ремонт улицы, в частности дорожного полотна и обустройство гидроизоляции мостового сооружения.
  • Изменения в движении касаются также и других видов наземного общественного транспорта.
  • Коммунальная корпорация "Киевавтодор" в свою очередь должна обеспечить надлежащее выполнение работ, соблюдение норм и требований законодательства.
  • Дополнительно они должны организовать безопасное движение пешеходов и автотранспорта.

Где еще ремонтируют дорогу в Киеве

  • На Окружной дороге со 2 июня также будут проводить ремонтные работы.
  • Об этом сообщили в "Киевавтодоре".
  • Сейчас будут ремонтировать участок от площади Одесской до улицы Ватутина.
  • Завершить работы планируют до 31 июля.

 