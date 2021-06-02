Скоростной трамвай в Киеве не будет ездить целое лето: на Борщаговской затеяли глобальный ремонт

Из-за ремонтных работ на улице Борщаговской приостановят курсирование скоростного трамвая. Со 2 июня закроют движение от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры".
Заказчиком капитального ремонта является предприятие "Киевавтодор". Планируют завершить все работы до 15 августа.
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Что известно о ремонте на улице Борщаговской
- На улице Борщаговской в Соломенском районе временно прекратит курсировать трамвай № 1195.
- Причиной является капитальный ремонт улицы, в частности дорожного полотна и обустройство гидроизоляции мостового сооружения.
- Изменения в движении касаются также и других видов наземного общественного транспорта.
- Коммунальная корпорация "Киевавтодор" в свою очередь должна обеспечить надлежащее выполнение работ, соблюдение норм и требований законодательства.
- Дополнительно они должны организовать безопасное движение пешеходов и автотранспорта.
Где еще ремонтируют дорогу в Киеве
- На Окружной дороге со 2 июня также будут проводить ремонтные работы.
- Об этом сообщили в "Киевавтодоре".
- Сейчас будут ремонтировать участок от площади Одесской до улицы Ватутина.
- Завершить работы планируют до 31 июля.