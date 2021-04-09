Ключевая транспортная артерия Борщаговки будет недоступной для жителей Киева почти все лето. Из-за капитального ремонта Индустриального путепровода коммунальщики будут разбирать одноименную станцию скоростного трамвая.

Согласно протоколу, который подписала директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентина Осипова, без остановки линии скоростного трамвая коммунальщики не смогут полноценно отремонтировать всю Борщаговскую улицу. Для капитального обновления Индустриального путепровода подрядчикам придется с 1 июня остановить движение трамвая.

Смотрите также Киевскую кольцевую дорогу частично перекроют на 3 месяца: схема объезда

Для того, чтобы жители столицы имели возможность хоть как-то удобно добираться на работу и домой, чиновники обещают разработать альтернативные маршруты общественного транспорта на Борщаговке.

Трамвая не будет до 15 августа

Как запланировали чиновники, во время капремонта путепровода коммунальные службы разберут платформы станции "Индустриальная" и ее вестибюль.

В связи с масштабными работами в КГГА решили:

поручить КП "Киевпастранс" разработать и предоставить предложения относительно маршрутов движения общественного транспорта из-за закрытия скоростного трамвая с 1 июня по 15 августа на линии от улицы Старовокзальной до Большой Кольцевой дороги.

обеспечить информирование жителей Киева о невозможности работы трамвая на время ремонта.



Протокол решения департамента транспортной инфраструктуры КГГА / Фото KV

Сейчас коммунальщики уже занимаются капитальным ремонтом Индустриального путепровода. Ограничение движения из-за этого действует с 27 февраля. Открыть движение по сооружению для свободного проезда планируют только 31 мая.