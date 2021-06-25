Об этом в Фейсбуке написал советник мэра Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец. По его словам, 67 депутатов поддержали решение о внедрении в жизнь проекта "Киевская городская мобильность".

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В ближайшие годы в столице могут построить 3,5 километра трамвайной линии на улицах Жилянской и Саксаганского. Также для продолжения ветки скоростного трамвая нужно реконструировать Вокзальную площадь.

Разгрузка метро и улучшение экологии

По словам политика, в реализации проекта будет участвовать коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Если линию скоростного трамвая продолжат, жители Борщаговки и Отрадного смогут удобно и быстро добираться до центра на одном виде транспорта.

Это значительно уменьшит нагрузку на метрополитен и уменьшит поток пассажиров красной линии метро и ее пересадок.

Повысит безопасность у железнодорожного вокзала.

Улучшит экологическую ситуацию в центре Киева.

Нужно создавать безопасное общественное пространство и обеспечивать комфортные условия для пассажирских перевозок. В проекте предусмотрено уменьшение нагрузки на метрополитен и улучшение экологической ситуации, повышение безопасности и привлекательности города в глазах его жителей и гостей столицы,

– подчеркнул Белоцерковец.

Когда именно коммунальщики и подрядчики начнут реализовывать проект, пока неизвестно.