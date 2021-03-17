В Киеве недалеко от метро "Житомирская" на улице Феодоры Пушиной, 8 установили несколько скульптур в античном стиле. В соцсетях мнения разделились – не всем это понравилось.

Фото со скульптурами запостил киевлянин Александр Литвинов. Он назвал это "музеем гипсовой ху*ни", но многим людям такое оформление сквера понравилось, кое-кто даже собирается специально ехать в этот район, чтобы посмотреть на античную композицию.

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"Это лучше, чем детские игрушки и шины"

Вообще под постом написали очень много комментариев. Кто-то из подписчиков пошутил, что скульптуры установили при содействии Кличко.

Скульптуры на улице Феодоры Пушиной, 8 / Фото из соцсетей

Пользовательница Маруся Живина написала, что показали плохую фотографию – скульптуры на самом деле красивые.

Так сфотографировано, что не видно, какие они красивые на самом деле. Потому что я раз подходила и радовалась, что люди с придомовой территории делают красоту. Получилось как скверик,

– пишет она.

Другая пользовательница отметила, что это лучше лебедей из шин или заплесневелых детских игрушек.

"Общая композиция не очень"

Кое-кто критикует общую композицию – мол, на фоне серой многоэтажки и не очень выразительного оформления сквера скульптуры выглядят нелепо.