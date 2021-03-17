Почти сутки понадобились правоохранителям для того, чтобы установить личность погибшего в результате взрыва, который прогремел 16 марта на одной из улиц Боярки.

В пресс-службе прокуратуры Киевской области, отметили, что инцидент был несчастным случаем. Однако при этом уголовное производство полицейские расследуют по факту умышленного убийства мужа. Смотрите также Под Киевом возле частного дома прогремел мощный взрыв: есть погибший – фото Погибшим оказался 35-летний житель столицы. Его фамилию правоохранители не называют. Что известно о взрыве в Боярке По предварительным данным, взрыв произошел поблизости от частного дома ночью 16 марта. На месте детонации неизвестного боеприпаса осталась большая воронка.

Взрыв повредил трансформаторную подстанцию, линию электропередач, 4 машины, а также окна и заборы 5 домов.

Довольно долгое время правоохранители считали, что в результате инцидента никто не пострадал. Однако впоследствии эксперты нашли остатки тела мужчины.

Во время обследования дворов и огородов частных домов правоохранители пришли к выводам, что пострадавший был один и он погиб.

Через сутки с момента взрыва полицейские узнали личность погибшего. Подробностей о деятельности киевлянина, чью жизнь оборвал взрыв, полицейские не предоставляют из-за тайны следствия. Досудебное расследование инцидента продолжается. Причастных к взрыву лиц следователи не установили.