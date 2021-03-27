На Київщині невідомі за підробними документами забрали з "Нової Пошти" мотоцикл серії Ducati Monster. Інцидент стався 24 березня у селі Віта-Поштова Києво-Святошинського району.

За даними спільноти, мотоцикл забрали "чоловік і жінка близько 40 років, а також хлопець близько 25 років".

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Троє невідомих людей за підробленими документами забрали з "Нової Пошти" у Віті-Поштовій мотоцикл Ducati Monster,

– мовиться у повідомленні.

Наразі відомо, що чоловік та жінка "зникли у невідомому напрямку, хлопець вийшов на зупинці у селі Стоянка і так само зник".

"Після цього мотоцикл служба доставки транспортувала у місто Житомир, де його там забрали невідомі особи", – повідомляє "Київ Оперативний".

Людей, які володіють інформацією про інцидент, просять звернутися до поліції або зателефонувати за номером 063 – 290 – 29 – 70.

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