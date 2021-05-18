В то же время сам мэр Киева назвал эти обыски борьбой с его политической фигурой. И добавил, что действия правоохранителей – ангажированы.

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Не всегда обыск является политическим давлением, – Корниенко

Корниенко отметил, что в украинской политической культуре так заведено, что любой обыск воспринимается как политическое давление. Но это не всегда так, ведь иногда это действительно является криминальной историей.

Не всегда обыск является политическим давлением, иногда это криминальная история. И не всегда политическое давление делается путем обысков. Я бы это не объединял в кучу,

– подчеркнул политик.

По его словам, в Киеве точно нет людей, которые бы на 100% доверяли деятельности коммунальных предприятий или бесконечных департаментов. Впрочем насколько с этим связан Кличко – вопрос, на который необходимо получить ответ.

Глава партии "Слуга народа" предположил, что Кличко может быть юридически с этим не связан. Но его ближайшее окружение может быть причастно.

"Если речь идет о политиках из его окружения, то находятся определенные моменты", – отметил Корниенко.

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