Реакция от "слуг народа" появилась почти сразу после эмоциональной речи мэра Киева Виталия Кличко с обвинениями руководства государства в попытке политического давления на КГГА. Представители Зе-команды отметили, что поддерживают усилия правоохранителей и фискалов, которые связаны со схемами в структурных подразделениях Киевской городской госадминистрации.

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В официальном заявлении фракции депутаты обвинили чиновников в обкрадывании каждого киевлянина.

Упор на убытки

Депутаты Киевсовета от "слуг" со ссылкой на информацию от прокуратуры акцентировали внимание на убытках из-за якобы незаконной деятельности должностных лиц Киевзеленстроя, Спецжилфонда, Киевгорсвета, Киевавтодора.

Представители правящей партии утверждают, что из-за коррупционных преступлений город потерял немалые деньги.

Миллионы гривен, которых не хватает на строительство школ и садиков, на велоинфраструктуры, на зарплаты работникам метрополитена. Миллионы гривен, которые за счет киевлян упали в карман дружественных КГГА предприятий. Мы настаиваем на всестороннем, полном, а главное прозрачном расследовании всех эпизодов, событий и событий, которые содержат признаки правонарушений и преступлений,

– отметили "слуги народа".

Какой ущерб якобы нанесли Киеву коррупционные преступления чиновников

Согласно данным уголовных производств, деятельность должностных лиц коммунальных предприятий привела к огромным потерям:

Киевзеленстро – 30 миллионов гривен;

Спецжилфонд – 10,5 миллиона гривен;

Киевгорсвет – 12 миллионов гривен;

Киевавтодор – 18 миллионов гривен;

Кроме того, работников департамента земельных ресурсов КГГА обвиняют в недополучении Киевом 19,5 миллиона, департамента соцполитики – до 13,5 миллиона гривен убытков.