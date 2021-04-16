Поліція завершила розслідування резонансної ДТП, яке сталось на Майдані Незалежності 30 жовтня 2020 року. Водій втратив свідомість за кермом та вбив двох жінок.

Справу передали до суду. Він буде вирішувати подальшу долю водія – Юрія Назаренка.

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Водій усвідомлював загрозу

За даними слідства, підозрюваний, знав про свій стан здоров’я та усвідомлював, що він у будь-який момент може погіршитися, але сів за кермо "Land Rover Discovery".

Ймовірно, що сторона обвинувачення буде наполягати на тому, що чоловік винен у ненавмисному вбивстві.

Пояснення водія

Лікарі підтвердили, що водію зробили операцію 19 жовтня, а у день цієї жахливої ДТП – 30 жовтня він якраз був на медичному огляді.

Назаренко стверджував, що коли повертався з лікарні, то йому стало погано за кермом. Це сталось після повороту на Хрещатик. За його словами, він втратив свідомість, хоча раніше у нього такого не було.

Я їхав від кардіоцентру, я проїхав до повороту на Хрещатик – це все, що я пам'ятаю. Оговтався, коли хтось мене бив по обличчю, не пам'ятаю, що там було. Я нічого не розумів,

– розповів водій.

Адвокат Назаренка запевняє, що чоловік усвідомив свою провину та готовий заплатити матеріальну компенсацію постраждалим.

Смертельна ДТП на Майдані: що треба знати

У Києві на Майдані 30 жовтня сталась жахлива ДТП. У результаті двоє людей загинули.

За словами очевидців, водій Land Rover з'їхав з вулиці Інститутської на пішохідну зону Майдану Незалежності. Потім він зніс двох пішоходів на зупинці та вилетів на зустрічну смугу проїзної частини Хрещатику. Тоді машина зіткнулась з іншими авто.

66-річному водію повідомили про підозру. Суд 31 жовтня обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Підозрюваному загрожує ув'язнення від 3 до 8 років.

Смертельна ДТП на Хрещатику, дивіться відео: