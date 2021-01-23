На проспекте Победы в Киеве утром 23 января произошло смертельное ДТП. Погибла женщина, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Детали аварии в Святошинском районе

Утром 23 января в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о смертельной аварии на проспекте Победы.

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Удалось выяснить, что 44-летний водитель автомобиля "Форд транзит" наехал на женщину. На место инцидента сразу выехала следственно-оперативная группа и карета скорой.

Что выяснили правоохранители

Предварительно полицейские установили, что женщина внезапно начала переходить дорогу в запрещенном месте. А водитель не успел затормозить и совершил наезд на нее.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Личность погибшей устанавливают правоохранители.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Сейчас полиция изучает все обстоятельства смертельного ДТП и проводят необходимые следственные действия.



В Киеве произошло смертельное ДТП / Фото Нацполиции



Погибла женщина, которая переходила дорогу в неустановленном месте / Фото Нацполиции

Авария случилась на проспекте Победы: смотрите карту