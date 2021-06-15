Его автомобиль столкнулся с грузовиком Mercedes. Это произошло на 49 километре дороги.

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В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия. Детали этой ужасной ДТП пока неизвестны.

Полицейские занимаются регулированием движения. Поскольку на данном участке движение временно ограничено.

На месте работают следователи, спасатели и полицейские.

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