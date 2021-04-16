Полиция завершила расследование резонансного ДТП, которое произошло на Майдане Незалежности 30 октября 2020 года. Водитель потерял сознание за рулем и убил двух женщин.

Дело передали в суд. Он будет решать дальнейшую судьбу водителя – Юрия Назаренко.

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Водитель осознавал угрозу

По данным следствия, подозреваемый знал о своем состоянии здоровья и осознавал, что оно в любой момент может ухудшиться, но сел за руль "Land Rover Discovery".

Вероятно, что сторона обвинения будет настаивать на том, что мужчина виновен в непредумышленном убийстве.

Объяснение водителя

Врачи подтвердили, что водителю сделали операцию 19 октября, а в день этого ужасного ДТП – 30 октября он как раз был на медицинском осмотре.

Назаренко утверждал, что когда возвращался из больницы, то ему стало плохо за рулем. Это произошло после поворота на Крещатик. По его словам, он потерял сознание, хотя раньше у него такого не было.

Я ехал от кардиоцентра, я проехал до поворота на Крещатик – это все, что я помню. Очнулся, когда кто-то меня бил по лицу, не помню, что там было. Я ничего не понимал,

– рассказал водитель.

Адвокат Назаренко уверяет, что мужчина осознал свою вину и готов заплатить материальную компенсацию пострадавшим.

Смертельное ДТП на Майдане: что надо знать

В Киеве на Майдане 30 октября произошло ужасное ДТП. В результате два человека погибли.

По словам очевидцев, водитель Land Rover съехал с улицы Институтской на пешеходную зону Майдана Незалежности. Затем он снес двух пешеходов на остановке и вылетел на встречную полосу проезжей части Крещатика. Тогда машина столкнулась с другими авто.

66-летнему водителю сообщили о подозрении. Суд 31 октября избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Подозреваемому грозит заключение от 3 до 8 лет.

Смертельное ДТП на Крещатике, смотрите видео: