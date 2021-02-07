Нетрезвый несовершеннолетний вызвал смертельное ДТП в Броварах: погиб мужчина – фото, видео
В Броварах под Киевом произошла авария с участием автомобилей Chevrolet Lacetti и Honda Accord. В момент столкновения в машинах находились лишь водители. К сожалению, один из них погиб. Другой имел признаки алкогольного опьянения.
Источник:"Трибуна-Бровары"
Инцидент произошел примерно в 22: 40 6 февраля на улице Киевской. Обоих водителей доставили в больницу.
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Обстоятельства и причины ДТП: предварительная версия полиции
- Легковушки двигались в сторону Киева.
- Водитель Chevrolet Lacetti на развилке остановился, чтобы совершить разворот возле улицы Ярослава Мудрого.
- Но в это время позади него на большой скорости ехала Honda Accord.
- В результате Honda протаранила сзади Chevrolet.
Где и как произошло столкновение Honda и Chevrolet в Броварах / инфографика издания "Трибуна-Бровары"
Последствия столкновения
- Удар в левое заднее крыло Chevrolet Lacetti был такой силы, что автомобиль отбросило на 60 метров.
- Honda Accord также по инерции съехала на обочину, снесла дорожный знак и повредила светофор.
Что известно о водителях машин
- Оба – жители Броваров.
- Водителю Chevrolet Lacetti было примерно 40 лет. Мужчина работал таксистом, но в момент столкновения не был на маршруте, а ехал по своим делам. К сожалению, он в больнице от полученных травм умер.
- По словам свидетелей, за рулем автомобиля Honda Accord находился молодой человек.
- После аварии он находился во вменяемом состоянии. Но имел признаки алкогольного опьянения.
Во что превратились Chevrolet и Honda после смертельно столкновения в Броварах / Фото издания "Трибуна-Бровары"
Что о ДТП говорят правоохранители
Заместитель начальника Броварского управления районной полиции Юрий Ющенко уточнил, что водитель Honda Accord был несовершеннолетним (родился в 2004 году). По его словам, собственно он и совершил аварию.
Ющенко добавил, что молодой человек не имел разрешения на право управления автомобилем. Кроме того, перед столкновением двигался в нетрезвом состоянии со скоростью почти 160 километров в час.
По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство. Говорится о статье Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение".
Если вину водителя Honda докажут, ему грозит:
- лишение свободы на срок от 3 до 8 лет,
- лишение права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.
Сейчас правоохранители выясняют все причины трагической аварии. После собранные материалы должны передать в суд.
Смотрите видео с места смертельного ДТП на развилке в Броварах
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