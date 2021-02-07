В Броварах под Киевом произошла авария с участием автомобилей Chevrolet Lacetti и Honda Accord. В момент столкновения в машинах находились лишь водители. К сожалению, один из них погиб. Другой имел признаки алкогольного опьянения.

Инцидент произошел примерно в 22: 40 6 февраля на улице Киевской. Обоих водителей доставили в больницу.

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Обстоятельства и причины ДТП: предварительная версия полиции

Легковушки двигались в сторону Киева.

Водитель Chevrolet Lacetti на развилке остановился, чтобы совершить разворот возле улицы Ярослава Мудрого.

Но в это время позади него на большой скорости ехала Honda Accord.

В результате Honda протаранила сзади Chevrolet.



Где и как произошло столкновение Honda и Chevrolet в Броварах / инфографика издания "Трибуна-Бровары"

Последствия столкновения

Удар в левое заднее крыло Chevrolet Lacetti был такой силы, что автомобиль отбросило на 60 метров.

Honda Accord также по инерции съехала на обочину, снесла дорожный знак и повредила светофор.

Что известно о водителях машин

Оба – жители Броваров.

Водителю Chevrolet Lacetti было примерно 40 лет. Мужчина работал таксистом, но в момент столкновения не был на маршруте, а ехал по своим делам. К сожалению, он в больнице от полученных травм умер.

По словам свидетелей, за рулем автомобиля Honda Accord находился молодой человек.

После аварии он находился во вменяемом состоянии. Но имел признаки алкогольного опьянения.

Во что превратились Chevrolet и Honda после смертельно столкновения в Броварах / Фото издания "Трибуна-Бровары"

Что о ДТП говорят правоохранители

Заместитель начальника Броварского управления районной полиции Юрий Ющенко уточнил, что водитель Honda Accord был несовершеннолетним (родился в 2004 году). По его словам, собственно он и совершил аварию.

Ющенко добавил, что молодой человек не имел разрешения на право управления автомобилем. Кроме того, перед столкновением двигался в нетрезвом состоянии со скоростью почти 160 километров в час.

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство. Говорится о статье Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение".

Если вину водителя Honda докажут, ему грозит:

лишение свободы на срок от 3 до 8 лет,

лишение права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Сейчас правоохранители выясняют все причины трагической аварии. После собранные материалы должны передать в суд.

Смотрите видео с места смертельного ДТП на развилке в Броварах

Заметим! В прошлом году осенью в Броварах пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе мать и дочь (Надежда и Марина Чамара). От полученных травм старшая женщина умерла. Водитель даже не остановился на месте трагедии. Он мчался дальше, пока не врезался в дерево. Злоумышленником оказался участковый офицер Деснянского управления полиции.