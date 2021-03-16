Смертельное ДТП на Троещине: водителя Toyota взяли под стражу на 2 месяца
Водителя, убившего двух человек на дороге, взяли под стражу / 24 канал
Водителя, который убил 2 человек, потому что был пьяным за рулем, взяли под стражу на 2 месяца. Он не имеет возможности изменить меру пресечения.
Источник:Киевская городская прокуратура
Такое решение принял Шевченковский районный суд столицы. 29-летнего виновника ДТП будут держать в СИЗО.
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Залога не будет
Ранее в МВД сообщали, что полиция и прокуратура будет требовать, чтобы "пьяную мразь, которая ночью убила двух ни в чем не повинных мужчину и женщину" лишили возможности выйти под залог. Об этом писал заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко.
Последствия этой ужасной ДТП / Коллаж Киевской городской прокуратуры
Смертельное ДТП на Троещине: что известно
- ДТП произошло 15 марта на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова в 00:33.
- После того, как Land Cruiser протаранил легковушку, оба транспортных средства улетели метров на 20.
- Пассажирка Skoda какое-то время была живой, но умерла еще до приезда медиков скорой.
- Водитель этого автомобиля умер сразу после столкновения.
Смотрите видео смертельного ДТП в Киеве:
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