СНБО может обсудить вопрос об прекращении транспортного сообщения в Киеве, – Верещук
Из-за попадания в красную зону в Киеве могут остановить движение транспорта. Соответствующий вопрос, вероятно, обсудят на заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 марта.
Источник:24 канал
Сейчас транспорт в столице работает в штатном режиме. О возможности обсуждения вопроса о приостановлении движения транспорта в Киеве в комментарии VESTI заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.
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"Это (остановка движения транспорта в Киеве – 24 канал) будет означать полный локдаун. Многие люди могут остаться без средств к существованию, поэтому такие вопросы нужно обсуждать очень внимательно и, я надеюсь, что на заседании СНБО этот вопрос поднимут", – сообщила Ирина Верещук.
Согласно ограничениями, которые присущи красной карантинной зоне – в Киеве во время локдауна общественный транспорт должен курсировать, но с перевозкой людей только на сидячих местах.
Соответствующее заседание Совета нацбезопасности и обороны должно состояться 19 марта в 17:00, его собирает президент Владимир Зеленский.
Ограничения в Киеве из-за локдаун
- Из-за карантина в Киеве запретят работу торгово-развлекательных центров и учреждений культуры.
- В случае, если площадь помещения меньше, чем 10 квадратных метров на 1 человека – в городе отменят проведения религиозных или массовых мероприятий.
- Заведениям общественного питания разрешено готовить только "на вынос".
- Салоны красоты могут работать только по предварительной записи.
- В то же время после окончания каникул – школы перейдут на дистанционное обучение, а детсады – будут работать.
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