Из-за попадания в красную зону в Киеве могут остановить движение транспорта. Соответствующий вопрос, вероятно, обсудят на заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 марта.

Сейчас транспорт в столице работает в штатном режиме. О возможности обсуждения вопроса о приостановлении движения транспорта в Киеве в комментарии VESTI заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

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"Это (остановка движения транспорта в Киеве – 24 канал) будет означать полный локдаун. Многие люди могут остаться без средств к существованию, поэтому такие вопросы нужно обсуждать очень внимательно и, я надеюсь, что на заседании СНБО этот вопрос поднимут", – сообщила Ирина Верещук.

Согласно ограничениями, которые присущи красной карантинной зоне – в Киеве во время локдауна общественный транспорт должен курсировать, но с перевозкой людей только на сидячих местах.

Соответствующее заседание Совета нацбезопасности и обороны должно состояться 19 марта в 17:00, его собирает президент Владимир Зеленский.

Обратите внимание! Из-заа сложной ситуации с COVID-19 в Киеве с 20 марта вводят локдаун, соответствующие ограничения продлятся 3 недели – до 9 апреля включительно. Такое решение огласил мэр Виталий Кличко.

Ограничения в Киеве из-за локдаун