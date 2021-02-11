В Киеве уже 4 день продолжаются сильные снежные осадки, а 12 и 13 февраля ожидают сильные морозы. Из-за погодных условий в столице отменили ярмарки, школы, а также не пускают в город грузовики.

По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие 2 дня в столице ожидается значительный снег и снижение температуры. Столбики термометров будут показывать от -11 градусов днем до -14 ночью.

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Какие изменения ввели в Киеве из-за снега

закрыли школы – дети будут учиться дистанционно

закрыли сельскохозяйственные ярмарки

запретили въезд в город грузовиков – чтобы не осложнять и так тяжелую ситуацию на дорогах.

на 8 въездах в Киев развернуты пункты обогрева для водителей.

Впрочем, коммунальщики в это время продолжают работать.

Дорожники и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп. Киевлян просят воздержаться от поездок на собственных авто и пользоваться общественным транспортом,

– сообщили в КГГА.