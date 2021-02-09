Непогода в столице снова парализовала жизнь города. В Киеве последний 31 час идет снег. Коммунальщики пытаются расчистить дороги, но не успевают.

Работники соответствующих служб уже сутки борются со стихией, но их усилия не особо помогли.

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Утром 9 февраля улицы столицы были полностью засыпаны снегом. Киевляне, которые с самого утра спешили на работу, с осложнениями передвигались по нерасчищенным тротуарам. Многие автомобили буксовали на дорогах, водителям на помощь приходили неравнодушные пешеходы.

Снегопад в Киеве: смотрите фото

Фото сайта 044.ua

Как рассказали в "Киевавтодоре", в городе работало 450 единиц спецтехники и более 60 бригад ручной уборки снега. Однако из-за интенсивных и непрерывных осадков техника и коммунальщики просто не успевают чистить улицы.

Снег в Киеве не прекращался более 31 часа. Наши службы уже обрабатывали улицы по 4-5 раз и продолжают это делать до сих пор,

– отметили в "Киевавтодоре".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян не пользоваться автомобилями в ближайшие несколько дней, а ездить на общественном транспорте.

Снегопад в Киеве начался еще в ночь на 7 февраля и не прекращался весь день. Более того, осадки лишь усилились ближе к вечеру уже 8 числа и не прекращались даже ночью.