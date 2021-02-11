Снежный коллапс: под Киевом стоит примерно тысячу фур из-за непогоды
Из-за снежной метели местные власти Киева решили не впускать в столицу крупногабаритный транспорт. Такое решение вызвало коллапс на трассе – под Киевом стоит примерно тысячу фур.
Источник:24 канал
Такую информацию сообщил председатель облгосадминистрации Вячеслав Володин. Он призвал водителей крупногабаритного транспорта вообще не выезжать на дороги.
Интересно 4-й день снегопадов в Киеве: сильные морозы не отступают, школы и ярмарки закрыты
"Стоят фуры. По оперативным данным, количество превышало и тысячу единиц. Сейчас их меньше, но фуры до сих пор стоят", – отметил Володин.
Он добавил, что 11 февраля с 7:00 Киев закрыли на въезд крупногабаритного транспорта.
Мы также принимали решение по ограничению въезда на территорию области – чтобы это не было неожиданностью для людей,
– подчеркнул Володин.
Снегопад в Киеве: что известно
- В Киеве падает снег уже 4-й день подряд. Непогода вызвала много проблем как для местных властей, так и для жителей.
- Более того, в ближайшие дни – 12 и 13 февраля – синоптики спрогнозировали лютые морозы.
- В столице власти приняли решение о приостановке работы ярмарок, школ.
- На 8 въездах в Киев развернули пункты обогрева для водителей.
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