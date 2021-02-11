Из-за снежной метели местные власти Киева решили не впускать в столицу крупногабаритный транспорт. Такое решение вызвало коллапс на трассе – под Киевом стоит примерно тысячу фур.

Такую информацию сообщил председатель облгосадминистрации Вячеслав Володин. Он призвал водителей крупногабаритного транспорта вообще не выезжать на дороги.

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"Стоят фуры. По оперативным данным, количество превышало и тысячу единиц. Сейчас их меньше, но фуры до сих пор стоят", – отметил Володин.

Он добавил, что 11 февраля с 7:00 Киев закрыли на въезд крупногабаритного транспорта.

Мы также принимали решение по ограничению въезда на территорию области – чтобы это не было неожиданностью для людей,

– подчеркнул Володин.

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