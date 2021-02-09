В Киеве из-за больших осадков снега образовались пробки во всех районах города. А на его окраинах стоит "тысяча" грузовиков.

Такая ситуация обусловлена тем, что КГГА решила ограничить въезд крупногабаритного транспорта в Киев с 15:00 8 февраля. Теперь, в частности, на Житомирской трассе образовалась огромная пробка.

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В сообществе dtp.kiev.ua сообщают, что там стоит тысяча фур. Конечно, это не точная цифра, но грузовиков действительно много.

По Житомирской трассе огромная пробка в Киев, стоит 1000 фур. Интересно, что наши граждане категорически против фур, но все хотят что-то есть, вовремя получать товар. Такая же ситуация и с мотороллерами доставки. Открою горожанам секрет: практически все товары народного потребления и еда приезжают на фурах,

– заметил автор поста.

В Киеве: на въезде в столицу стоит "тысяча" грузовиков: смотрите видео

Ограничение въезда транспорта в Киев

Такое решение власть приняла не впервые – это необходимо, чтобы минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Вчера, до того, как запрет начал действовать, а на дорогах столицы уже образовалась гололедица, многие грузовики успели проехать в город, и это вызвало немало пробок.

В комментариях украинцы пишут, что такое решение не решает проблему. "А потом все они въедут в Киев одновременно, и снова транспортный коллапс", – пишет пользователь Олег Науменко.

"Во всем мире фуры выгружают на складах (окраина большого города). А по городу развозка небольшими машинами", – отметила Ева Фролова.

БТРы вытаскивают грузовики

Впрочем, в городе пока хватает проблем на дорогах. Полицейские даже вынуждены использовать БТРы для того, чтобы вытаскивать грузовики из снежных ловушек.

В Киеве БТРами вытаскивают грузовики из сугробов: смотрите видео