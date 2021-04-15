Виталий Кличко подчеркнул, что никто не давал разрешений на снос дома Уткина в Киеве. Мэр сказал, что городские власти ничего не могут сделать с такими компаниями, которые уничтожают исторические здания – даже выписать штраф.

По его словам, большое количество исторических памятников находится на балансе в частной собственности. Киевские власти ничего не могут поделать, если им грозит снос.

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Не снос, а реконструкция

Кличко уверяет, что ни один орган власти не давал разрешений на снос исторического дома Уткина.

Ни Киевская городская администрация, ни Министерство культуры, ни ГАСИ, никто не давал никаких разрешений на снос этого дома. И поэтому сейчас прокуратура ведет уголовное дело по сносу этого здания... Каким образом владелец это сделал – будет отвечать перед законом,

– отметил столичный глава.

Впрочем, ранее в компании-застройщика – ООО "Приват", которая ответственная за снос дома Уткина, сообщили, что все сделали по закону и даже имеют разрешение от Департамента градостроительства и архитектуры Киева, который подчинен именно Виталию Кличко. Об этом информирует Liga.biz

Департамент разрешил "Привату" реконструировать здание под гостиницу. Хотя там могут быть только административные здания.

Интересно, что компания-застройщик говорит, что снос дома Уткина до фундамента это и есть реконструкция.

Предыстория

11 апреля 2021 года в Киеве уничтожили дом Уткина на улице Петлюры, 29, который считался историческим сооружением, хотя и не имел охранного статуса.

На его месте ООО "Приват" планирует построить гостиницу.

В прокуратуре Киева сообщили, что по факту сноса здания открыто уголовное производство по статье 356 (самоуправство).

Почему этот дом имел значение

Дом построил ориентировочно между 1890 и 1905 годом купец 2 гильдии Иван Уткин, который занимался продажей масляных красок. Здание расположено возле железнодорожного вокзала, его архитектором является Александр Вербицкий. Это единственное здание, построенное к 1917 году, в целом квартале. Дом двухэтажный, в стиле ренессанса.