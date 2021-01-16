Пес попал в ледяную ловушку на Днепре: операция спасения четвероногого – на видео
С приходом морозов в Украине участились несчастные случаи на покрытой льдом воде. Так, 15 января на Днепре попал в беду пес: четвероногий провалился под лед. Очевидцы вызвали службу спасения.
Лед на месте инцидента был хрупким и тонким
На месте происшествия сотрудники одной из пожарных частей увидели уже большую толпу. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в фейсбуке.
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Пес к тому времени уже едва держался на поверхности. Осложняло работу чрезвычайников состояние льда – он был тонким и достаточно хрупким. Спасатели пытались добраться до животного как можно скорее, ведь температура была значительно ниже отметки "ноль", так четвероногий пострадавший мог замерзнуть.
Спасатель быстро добрался до собачки, и уже их двух оперативно дотянули до берега другие спасатели,
– рассказали в ГСЧС.
Происшествие случилось с собакой во время прогулки
Впоследствии оказалось, что пес – домашний и досадное происшествие произошло с ним во время прогулки с хозяйкой. Любимец заигрался и заскочил на лед.
Женщина пыталась самостоятельно спасти собаку и для этого даже зашла в ледяную воду по пояс. Поскольку ее усилия были напрасными, она обратилась за помощью. Животное отогрели с помощью теплого одеяла. А хозяйке вызвали медиков.
Смотрите видео, как спасали собаку на Днепре:
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