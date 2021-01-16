С приходом морозов в Украине участились несчастные случаи на покрытой льдом воде. Так, 15 января на Днепре попал в беду пес: четвероногий провалился под лед. Очевидцы вызвали службу спасения.

Лед на месте инцидента был хрупким и тонким

На месте происшествия сотрудники одной из пожарных частей увидели уже большую толпу. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в фейсбуке.

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Пес к тому времени уже едва держался на поверхности. Осложняло работу чрезвычайников состояние льда – он ​​был тонким и достаточно хрупким. Спасатели пытались добраться до животного как можно скорее, ведь температура была значительно ниже отметки "ноль", так четвероногий пострадавший мог замерзнуть.

Спасатель быстро добрался до собачки, и уже их двух оперативно дотянули до берега другие спасатели,

– рассказали в ГСЧС.

Происшествие случилось с собакой во время прогулки

Впоследствии оказалось, что пес – домашний и досадное происшествие произошло с ним во время прогулки с хозяйкой. Любимец заигрался и заскочил на лед.

Женщина пыталась самостоятельно спасти собаку и для этого даже зашла в ледяную воду по пояс. Поскольку ее усилия были напрасными, она обратилась за помощью. Животное отогрели с помощью теплого одеяла. А хозяйке вызвали медиков.

Смотрите видео, как спасали собаку на Днепре:

Важно! В ГСЧС предупреждают, что температура воздуха не была еще достаточно низкой, чтобы образовался прочный лед. Поэтому спасатели просят соблюдать правила поведения на льду и у водоемов.