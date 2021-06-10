В столице и большинстве регионов Украины Солнце будет закрыто на 12%. Максимальной фазы оно достигнет в 14:15 по киевскому времени.

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Затмение можно будет увидеть, если солнечный диск не будут закрывать облака.

Полное затемнение и кольцевое – в чем разница

Кольцевое солнечное затмение, которое ожидают именно сегодня, такое же, как и полное. Однако при этом Луна расположена дальше от Земли, поэтому не заслоняет Солнце полностью. Так и образуется "огненное кольцо".

Затмение Солнца / Фото pixabay

Важно защитить глаза

Чтобы не навредить глазам во время наблюдения за затмением, необходимо надеть что-то на них или использовать другие средства.

Через что смотреть на затмение Солнца: