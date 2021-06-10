В столице и большинстве регионов Украины Солнце будет закрыто на 12%. Максимальной фазы оно достигнет в 14:15 по киевскому времени.
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Затмение можно будет увидеть, если солнечный диск не будут закрывать облака.
Полное затемнение и кольцевое – в чем разница
Кольцевое солнечное затмение, которое ожидают именно сегодня, такое же, как и полное. Однако при этом Луна расположена дальше от Земли, поэтому не заслоняет Солнце полностью. Так и образуется "огненное кольцо".
Затмение Солнца / Фото pixabay
Важно защитить глаза
Чтобы не навредить глазам во время наблюдения за затмением, необходимо надеть что-то на них или использовать другие средства.
Через что смотреть на затмение Солнца:
- с помощью специальных светофильтров (из инструментов астронома или сварщика),
- закопченое на свече стекло,
- рентгеновскую или фотоаппаратную пленку.