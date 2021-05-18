По ее словам, в квартире из ценного – только антиквариат. Это древний барометр, который киевлянка хотела продать в Германию.
К теме Кличко считает, что к обыскам в его доме причастен Офис президента
Зашли к соседям Кличко
Это единственная причина, по мнению Ярославы Гантварг, из-за которой СБУ могли бы обыскивать ее помещение. Как рассказала женщина журналистам, ее не было дома, когда начался обыск.
Приезжаю сюда, смотрю – работники СБУ в касках стоят. Я два шага сделала, смотрю – замок будто не сломан. Спрашиваю "Как вы вошли?", отвечают: "Да мы открыли…"
– вспоминает пани Ярослава.
О чем рассказала соседка: видео
Как это объяснили в СБУ
Напомним, что в СБУ пояснили, что эти следственные действия не имеют отношения к Виталию Кличко – якобы правоохранители расследуют дело сбыта фальсифицированных нефтепродуктов.
Впрочем, пани Ярослава заверила. Что она с мужем, который работает адвокатом, не имеют никакого отношения к обороту нефтепродуктов.
Что об этом думает мэр
Сам мэр считает, что на самом деле правоохранители приходили к нему, но по неизвестным причинам, передумали и ворвались в соседнюю квартиру. Кличко поделился видео с камер наблюдения, на которых видно, как работники СБУ звонят в его квартиру.
Полиция заходит в дом Кличко: видео 24 канала
Обыски в Киеве
Недавно правоохранительные органы пришли с обысками почти во все основные коммунальные предприятия столицы. Кличко сразу заявил, что это давление на него и городскую власть, но в Офисе президента заверили, что политики в этих обысках нет.
Куда пришли с обысками:
- "Киевзеленстрой"
- "Спецжилфонд"
- "Киевавтодор"
- "Киевгорсвет"
- "Киевпастранс"
- "Киевский метрополитен"
- "Киевавтодормост"
- Департамент соцполитики КГГА
- Департамент градостроительства и архитектуры КГГА
- Департамент земельных ресурсов КГГА
Кроме этого, правоохранители посетили помещение фигурантов уголовных производств. Обыски провели у:
- главного архитектора Киева Александра Свистунова
- председателя исполкома партии "УДАР" Артура Палатного
Этот список не является полным.