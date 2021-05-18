По ее словам, в квартире из ценного – только антиквариат. Это древний барометр, который киевлянка хотела продать в Германию.

К теме Кличко считает, что к обыскам в его доме причастен Офис президента

Зашли к соседям Кличко

Это единственная причина, по мнению Ярославы Гантварг, из-за которой СБУ могли бы обыскивать ее помещение. Как рассказала женщина журналистам, ее не было дома, когда начался обыск.

Приезжаю сюда, смотрю – работники СБУ в касках стоят. Я два шага сделала, смотрю – замок будто не сломан. Спрашиваю "Как вы вошли?", отвечают: "Да мы открыли…"

– вспоминает пани Ярослава.

О чем рассказала соседка: видео

Как это объяснили в СБУ

Напомним, что в СБУ пояснили, что эти следственные действия не имеют отношения к Виталию Кличко – якобы правоохранители расследуют дело сбыта фальсифицированных нефтепродуктов.

Впрочем, пани Ярослава заверила. Что она с мужем, который работает адвокатом, не имеют никакого отношения к обороту нефтепродуктов.

Квартира паки Ярославы расположена на два этажа ниже той, где живет Виталий Кличко.

Что об этом думает мэр

Сам мэр считает, что на самом деле правоохранители приходили к нему, но по неизвестным причинам, передумали и ворвались в соседнюю квартиру. Кличко поделился видео с камер наблюдения, на которых видно, как работники СБУ звонят в его квартиру.

Полиция заходит в дом Кличко: видео 24 канала

Обыски в Киеве

Недавно правоохранительные органы пришли с обысками почти во все основные коммунальные предприятия столицы. Кличко сразу заявил, что это давление на него и городскую власть, но в Офисе президента заверили, что политики в этих обысках нет.

Куда пришли с обысками:

"Киевзеленстрой"

"Спецжилфонд"

"Киевавтодор"

"Киевгорсвет"

"Киевпастранс"

"Киевский метрополитен"

"Киевавтодормост"

Департамент соцполитики КГГА

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА

Департамент земельных ресурсов КГГА

Кроме этого, правоохранители посетили помещение фигурантов уголовных производств. Обыски провели у:

главного архитектора Киева Александра Свистунова

председателя исполкома партии "УДАР" Артура Палатного

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