Известно, что оба мужчины были ранее судимы. Преступление произошло в Днепровском районе на улице Перова.

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Мужчины взорвали банкомат

Мужчины пришли к банкомату и с помощью газовой смеси взорвали его. Взрыв произошел в помещении магазина супермаркета, так как именно там расположен банкомат. Из-за взрыва, банкомат загорелся, а в магазине повылетали стекла витрины.

Преступники забрали деньги и дошли практически до соседней улицы Петра Вершигоры. Там их и арестовали полицейские. По информации издания, правоохранители знали о намерениях мужчин, поэтому следили по ним.

Предварительно известно, что ограбили банкомат сотрудник банка с другом.

Обратите внимание! 24 канал пытается связаться с киевской полицией, чтобы выяснить все детали.

Мужчины в Киеве взорвали и ограбили банкомат / фото dtp.kiev.ua

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