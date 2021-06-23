Спасатели сообщили, когда в Киеве уляжется пыль

Киев до сих пор страдает от последствий пылевой бури, которая 22 июня пришла в Украину. В столице зафиксировали ухудшение метеорологической видимости.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ситуацию в Киеве осложнило усиление скорости ветра. Кое-где она достигала 20 метров в секунду.

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Это привело к выдуванию с дорожного покрытия и улиц мелкодисперсной пыли. Кроме того, в украинской столице существенно повысилась влажность воздуха. В комплексе это способствует ухудшению горизонтальной видимости.

В то же время спасатели заверили, что эта ситуация не представляет угрозу для жизни и здоровья

Ситуация улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдать еще некоторое время,

– говорится в сообщении.

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