Спасатели сообщили, когда в Киеве уляжется пыль

Киев до сих пор страдает от последствий пылевой бури, которая 22 июня пришла в Украину. В столице зафиксировали ухудшение метеорологической видимости.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ситуацию в Киеве осложнило усиление скорости ветра. Кое-где она достигала 20 метров в секунду.
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Это привело к выдуванию с дорожного покрытия и улиц мелкодисперсной пыли. Кроме того, в украинской столице существенно повысилась влажность воздуха. В комплексе это способствует ухудшению горизонтальной видимости.
В то же время спасатели заверили, что эта ситуация не представляет угрозу для жизни и здоровья
Ситуация улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдать еще некоторое время,
– говорится в сообщении.
Пылевая буря в Украине: главное
- Пылевая буря во вторник, 22 июня, накрыла часть территории Украины. В эпицентре оказались Полтавщина, Черниговщина и Киевщина.
- Сейчас есть несколько версий причины стихийного бедствия. В частности, специалисты говорят, что буря может быть следствием чрезмерной жары. Кроме того, непогода могла "прийти" в Украину из Средней Азии. В частности, из Казахстана.