После усиления карантина в Киеве общественным транспортом можно воспользоваться только со спецбилетами. Городской голова Киева Виталий Кличко рассказал о ситуации с такими документами. Также он сообщил, по сколько карточек предоставили каждой сфере.

Об этом Кличко говорил на своем традиционном брифинге 7 апреля. По его словам, спецпропуска разделили между работниками критической инфраструктуры, которая обеспечивает жизнедеятельность города.

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Кому и сколько спецпропусков выдали

Учреждениям здравоохранения и фармацевтики – 152 тысячи.

Сфере промышленности, в частности, предприятиям по производству и реализации пищевых продуктов, оборонной отрасли и машиностроения – 104 тысячи.

Центральные органы исполнительной власти, государственные и коммунальные учреждения – 81 тысячу.

Военнослужащим, спасателям, правоохранителям, органам судебной системы – 72 тысячи.

Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства – 46 тысяч карт.

Работникам СМИ – 4,7 тысяч.

Учреждениям культуры, религиозной и ритуальной сферы – 2,7 тысяч.

Сколько людей воспользовались ими

В первый день усиленного карантина, 5 апреля, маршрутками воспользовались 200 тысяч пассажиров. В метро тогда ехали почти 152 тысячи киевлян.

В следующий день маршрутки перевезли уже 300 тысяч пассажиров. А в метро зафиксировали 210,5 тысяч поездок.

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Смогли ли их получить все кому это нужно

Виталий Кличко рассказал, что в определенный момент спецпропусков не хватило. Поэтому за выходные напечатали еще 100 тысяч, которые в понедельник уже выдали. Кроме этого он выразил возмущение тем, что люди не понимают серьезность положения.

Вы видели, сколько людей в понедельник, 5 апреля, пытались попасть в транспорт! Это все работники критически важных предприятий? У нас локдаун – а люди продолжают вести себя, будто все замечательно и никакой пандемии нет!

– сказал Кличко

Также мэр добавил, что горсовет не может выдать пропуска всем, кто хочет их получить. Это объясняют тем, что не будет никакого смысла во введении каких-либо противоэпидемических мер.

Обратите внимание! В Киеве 5 апреля задержали девушку, которая продавала спецпропуска для проезда по 200 гривен за штуку. Ее поймали с поличным и выяснили, что злоумышленница планировала продать 100 карточек.