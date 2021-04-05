Из-за критической ситуации с коронавирусом, в Киеве ввели ограничения по пользованию общественным транспортом. Теперь для того, чтобы попасть в метро или наземный транспорт – пассажиры должны показать спецпропуск.

Специальные пропуски, которые дают право пользоваться общественным транспортом, выдали работникам критической инфраструктуры. Ограничения начали действовать с понедельника, 5 апреля 2021 года.

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Ограничения в метро

На каждой станции метро спецпропуски проверяли правоохранители. После прохода пункта пропуска в метро, схема для пассажиров подземного транспорта осталась стандартной:

сначала киевляне должны приобрести билет в кассе;

он позволит пройти турникет;

пассажир должен дождаться нужного поезда на платформе.

Обратите внимание! Часть входов в метро – закрыли.

Спецпропуски в наземном транспорте

С введением ограничений, киевляне не зафиксировали очереди из желающих попасть в транспорт. Салоны наземного транспорта были заполнены даже меньше, чем на половину.

Водители и кондукторы самостоятельно проверяли спецпропуски в общественном транспорте, в частности в:

троллейбусах;

трамваях;

автобусах.

Очереди к маршруткам

На остановках маршрутного такси были очереди людей. Большинство пассажиров ожидали свой транспорт в масках, однако социальной дистанции никто не соблюдал. В салон впускали всех желающих.

Справка. КГГА выдали 437 тысяч спецпропусков, по которым людей могут пускать в общественный транспорт.

Водители маршруток спецпропуски у пассажиров не проверяли. По их мнению, специальных билетов выдали мало, а горожанам необходимо ехать по своим делам.

Столица в пробках

Отсутствие свободного доступа к общественному транспорту сковало столицу пробками. Киевляне массово пересели на частный транспорт. Также вырос спрос на такси. В часы пик цена выросла почти в 3 раза, а иногда – в 7 раз.

Смотрите видео: в Киеве с 5 апреля действуют спецпропуски в транспорте