Спецпропуски в Киеве: как прошел первый день жестких ограничений в столице
Из-за критической ситуации с коронавирусом, в Киеве ввели ограничения по пользованию общественным транспортом. Теперь для того, чтобы попасть в метро или наземный транспорт – пассажиры должны показать спецпропуск.
Источник:24 канал
Специальные пропуски, которые дают право пользоваться общественным транспортом, выдали работникам критической инфраструктуры. Ограничения начали действовать с понедельника, 5 апреля 2021 года.
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Ограничения в метро
На каждой станции метро спецпропуски проверяли правоохранители. После прохода пункта пропуска в метро, схема для пассажиров подземного транспорта осталась стандартной:
- сначала киевляне должны приобрести билет в кассе;
- он позволит пройти турникет;
- пассажир должен дождаться нужного поезда на платформе.
Спецпропуски в наземном транспорте
С введением ограничений, киевляне не зафиксировали очереди из желающих попасть в транспорт. Салоны наземного транспорта были заполнены даже меньше, чем на половину.
Водители и кондукторы самостоятельно проверяли спецпропуски в общественном транспорте, в частности в:
- троллейбусах;
- трамваях;
- автобусах.
Очереди к маршруткам
На остановках маршрутного такси были очереди людей. Большинство пассажиров ожидали свой транспорт в масках, однако социальной дистанции никто не соблюдал. В салон впускали всех желающих.
Водители маршруток спецпропуски у пассажиров не проверяли. По их мнению, специальных билетов выдали мало, а горожанам необходимо ехать по своим делам.
Столица в пробках
Отсутствие свободного доступа к общественному транспорту сковало столицу пробками. Киевляне массово пересели на частный транспорт. Также вырос спрос на такси. В часы пик цена выросла почти в 3 раза, а иногда – в 7 раз.
Смотрите видео: в Киеве с 5 апреля действуют спецпропуски в транспорте
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