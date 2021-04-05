Подделки, правоохранители и пустой общественный транспорт: как работают спецпропуски в Киеве
С сегодняшнего дня, 5 апреля, весь общественный транспорт Киева работает в режиме спецперевозок – только при наличии пропуска от КГГА. Их должны были получить руководители объектов критически важной инфраструктуры. Но не все успели это сделать. Как киевляне добирались на работу знает 24 канал.
Источник:24 канал
Киевский городской совет усилил карантин 20 марта, а с 5 апреля ввел ограничения на проезд в транспорте. Соблюдение требований и подлинность пропусков проверяют правоохранители.
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Как допускают пассажиров к транспорту
На станциях метро закрыли часть входов.
Возле каждой двери выискиваются люди, ведь правоохранители проверяют спецпропуски.
Как проверяют документы в столичной подземке: видео
Пассажиров, у которых нет этого спецдокумента, в основном заворачивают назад. Большинство киевлян недовольно такой ситуацией, потому что они не могут добраться на работу.
Особо наглые киевляне пользуются пропусками без ФИО: видео
Иногда полицейские находят поддельные документы у пассажиров – спецпропуска без имени получателя. Именно о таких спекуляциях со спецбилетами, которые продавали в Интернете, ранее сообщали в КГГА.
Поддельные пропуска / фото "Обозреватель"
В то же время, ситуация с подземным транспортом впечатляет: вагоны метро почти пустые.
Почти без людей: ситуация в киевском метро
Как сообщает один из киевских телеграм-каналов, заполненность вагонов метро – 10%.
Почти пустые вагоны киевского метрополитена: видео
Как действует полиция в Киеве
В столице патрульные полицейские не только проверяют наличие проездных разрешений, но и предупреждают о необходимости соблюдения карантина.
Киевские полицейские предупреждают о карантине: видео
В районе КГГА женщина расплакалась от отчаяния. Ей надо было вернуться домой в Ирпень. Правоохранители отказывались допустить пассажирку в транспорт. Но как выяснили полицейские она работает в котельной, где не всем еще выдали пропуска. Поскольку женщина является сотрудницей предприятия критической инфраструктуры, ей посчастливилось добраться домой.
Работница котельной не может поехать без спецпропуска: видео
Какая ситуация для горожан, не имеющих пропусков
- Сегодня утром, 5 апреля, столичные дороги заковали масштабные пробки. Почти все дороги обездвижены мощным потоком автомобилей.
Киев сковали пробки / Телеграмм "Киев Сейчас"
- Кроме того, очень сильно подорожали услуги такси – стоимость выросла в несколько раз.
Ситуация на дорогах столицы глазами пассажиров: видео
Какие еще ограничения действуют в Киеве
- Детские сады и школы приостановили свою работу
- В КГГА призвали перенести рабочий процесс в онлайн, если это возможно.
- Заведения общепита работают только на вынос и на доставку.
- С 10:00 до 12:00 в продовольственных магазинах в приоритете к обслуживанию – пожилые люди.
- В транспорте ограничение на количество пассажиров – может быть заполнено не более 50% от сидячих мест.
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