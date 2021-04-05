С сегодняшнего дня, 5 апреля, весь общественный транспорт Киева работает в режиме спецперевозок – только при наличии пропуска от КГГА. Их должны были получить руководители объектов критически важной инфраструктуры. Но не все успели это сделать. Как киевляне добирались на работу знает 24 канал.

Киевский городской совет усилил карантин 20 марта, а с 5 апреля ввел ограничения на проезд в транспорте. Соблюдение требований и подлинность пропусков проверяют правоохранители.

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Как допускают пассажиров к транспорту

На станциях метро закрыли часть входов.

Возле каждой двери выискиваются люди, ведь правоохранители проверяют спецпропуски.

Как проверяют документы в столичной подземке: видео

Пассажиров, у которых нет этого спецдокумента, в основном заворачивают назад. Большинство киевлян недовольно такой ситуацией, потому что они не могут добраться на работу.

Особо наглые киевляне пользуются пропусками без ФИО: видео

Иногда полицейские находят поддельные документы у пассажиров – спецпропуска без имени получателя. Именно о таких спекуляциях со спецбилетами, которые продавали в Интернете, ранее сообщали в КГГА.



Поддельные пропуска / фото "Обозреватель"

В то же время, ситуация с подземным транспортом впечатляет: вагоны метро почти пустые.

Почти без людей: ситуация в киевском метро

Как сообщает один из киевских телеграм-каналов, заполненность вагонов метро – 10%.

Почти пустые вагоны киевского метрополитена: видео

Как действует полиция в Киеве

В столице патрульные полицейские не только проверяют наличие проездных разрешений, но и предупреждают о необходимости соблюдения карантина.

Киевские полицейские предупреждают о карантине: видео

В районе КГГА женщина расплакалась от отчаяния. Ей надо было вернуться домой в Ирпень. Правоохранители отказывались допустить пассажирку в транспорт. Но как выяснили полицейские она работает в котельной, где не всем еще выдали пропуска. Поскольку женщина является сотрудницей предприятия критической инфраструктуры, ей посчастливилось добраться домой.

Работница котельной не может поехать без спецпропуска: видео

Какая ситуация для горожан, не имеющих пропусков

Сегодня утром, 5 апреля, столичные дороги заковали масштабные пробки. Почти все дороги обездвижены мощным потоком автомобилей.



Киев сковали пробки / Телеграмм "Киев Сейчас"

Кроме того, очень сильно подорожали услуги такси – стоимость выросла в несколько раз.

Ситуация на дорогах столицы глазами пассажиров: видео