За словами міського голови, під виглядом боротьби з корупцією останніми днями у Києві відбувається атака на столичну владу. Головною метою слідчих дій, як стверджує Кличко, є боротьба з його політичною фігурою.

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Мер Києва каже, що КМДА постійно проводить фінансові аудити та передає поліцейським та фіскалам дані про виявлені порушення.

385 перевірок за 6 років

Працівники Департаменту внутрішнього та фінансового контролю та аудиту КМДА з 2015 року провели 385 перевірок.

Матеріали з 316 об'єктів аудиту передали правоохоронцям;

За фактом виявлених порушень відкрили 168 кримінальних справ. Інші документи долучили до тих проваджень, які вже існували.

Слідчі підготували 52 повідомлення про підозру столичним чиновникам. 27 обвинувачувальних актів скерували до суду.

По деяких справах місто передало матеріали 2 роки тому. Наприклад, по департаменту соцполітики. А деякі комунальні підприємства вже двічі надавали документи на вимогу правоохоронців, а зараз ті прийшли шукати документи знову,

– обурився Кличко.

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