Медик зупинив службову машину, в якій перебували київські бійці полку особливого призначення №1, та попросив допомогти йому дістатися лікарні у Вишгороді. Правоохоронці чоловіку не відмовили.

Як зазначили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, лікар поспішав до 8-річного хлопчика, який потребував термінової операції. Правоохоронцям чоловік представився судинним хірургом одного з медичних закладів Києва.

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Травмований хлопчик, за словами медика, отримав серйозну травму ноги із великою крововтратою.

Що відомо про допомогу поліцейських лікарю у Києві

Інцидент трапився на вихідних вночі у Деснянському районі столиці. Автівку поліції зупинив чоловік у спецодязі та з сумкою лікаря.

На прохання лікаря лейтенант поліції Петро Гриб та його напарник майже миттєво увімкнули проблискові маячки та повезли чоловіка до медичного закладу.



Спецпризначенці поліції відвезли хірурга на термінову операцію дитини / Фото МВС України

Лікар і батьки хлопчика подякували поліцейським за безперешкодний та терміновий супровід хірурга, адже травма могла привести до погіршення стану здоров’я та навіть інвалідності,

– зазначили у пресслужбі МВС.

Поліцейські Києва нерідко допомагають людям, які просять їх супроводити автівки або кудись відвезти.