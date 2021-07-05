Ценную икону под видом кухонной доски пытались перевезти в США

Киевские таможенники разоблачили незаконную попытку вывоза из Украины ценной иконы. "Смоленскую Богородицу (Одигитрию)" задекларировали как "подержанную кухонную доску".

Детали незаконной схемы

Икона направлялась международным отправлением из Днепропетровщины во Флориду. В декларации она была указана, как" подержанная кухонная доска", однако таможенники решили проверить посылку.

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Вместо кухонного средства таможенники обнаружили деревянную икону с признаками старины. На полотне была изображена Богородица с младенцем. Однако свидетельства на вывоз иконы национального уровня значения не было.

Что известно об иконе

Эксперты Национального музея истории Украины, обнаружили, что "Смоленская Богородица (Одигитрия)" датирована XIX веком. Ее написал иконописец Левобережной Украины, вероятно черниговского центра.



"Смоленскую Богородицу" пытались незаконно вывезти в США / Коллаж 24 канала

Несмотря на поврежденную огнем поверхность, икона имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения. Ее рекомендуют включить в Музейный фонд Украины. Вывозить икону за границу можно только для экспонирования и после проведения реставрации.

"Смоленскую Богородицу" изъяли таможенники, а по факту нарушения составили протокол.