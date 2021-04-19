В Киеве начали прививать вакциной Pfizer. Ее первыми получат иждивенцы и сотрудники интернатов для пожилых людей.

В целом столица получила 4680 доз этой вакцины. Процесс прививки обеспечивают две специально обученные для работы именно с вакциной Pfizer мобильные бригады киевских медиков.

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Прежде всего вакцину введут иждивенцам и сотрудникам 10 киевских муниципальных интернатов для престарелых и государственного учреждения "Госпиталь ветеранов войны Минздрава Украины".

19 апреля вакцинацию прошли 120 человек из Киевского гериатрического пансионата. Ревакцинация пройдет на 21 день после первой прививки.

Вакцинация в Киеве

С начала прививочной кампании от COVID-19 по состоянию на 19 апреля вакцинировано 42 748 человек. В частности, это около 19 700 медицинских работников, 1220 социальных рабочих, 2455 военных в ООС, 5092 лица старше 80 лет.

На данный момент столица удерживает первое место в стране по темпам вакцинации.

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Первая партия вакцины Pfizer-BioNTech прибыла в Украину 16 апреля – 117 тысяч доз. До конца года наше государство получит еще 10 миллионов доз Pfizer.