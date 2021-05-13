По словам пресс-секретаря метрополитена Киева Натальи Макогон, роды у женщины принимали правоохранители и работники подземки. Роженицу и ее сына отвезли в роддом медики скорой.

Смотрите также В Киеве последнюю станцию метро подключили к 4G-связи

Женщина и младенец чувствуют себя хорошо.

Первые роды в метро в этом десятилетии

Процесс родов у пассажирки подземки начался в подземном переходе на конечной станции красной ветки.

Женщине начали помогать очевидцы. Впоследствии к этому присоединились правоохранители и сотрудники метрополитена.

Судя по всему, роды были быстрыми. Поскольку на момент прибытия скорой младенец уже родился на свет.

Как отметили в полиции Киева, правоохранители отреагировали на сообщение о необходимости помочь пассажирке мгновенно. Прибежав к переходу, они увидели женщину с ребенком, который уже родился. Инспекторы принесли одеяло, воду, а также необходимые вещи гигиены и помогали ей до прибытия медиков.

Смотрите видео с места рождения ребенка на станции метро Киева:

Случаи родов в метро Киева крайне редкие. В прошлый раз подобный случай произошел в 2014 году на станции "Театральная". Тогда роды принимали полицейские и работницы метро.

Роды на станции метро "Лесная" уже случались. В 2004 году женщина родила там ребенка. Принимали младенца тогда еще работники полиции.