Тысячам жителей одного из районов с наибольшей плотностью населения приходится долго ждать своей очереди на вход в подземку. Кроме того, стоять в толпе пассажирам приходится даже после пересечения турникетов.
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Поскольку вагоны поездов не могут одновременно справиться с нагрузкой в виде такого количества людей.
Первый день транспортного коллапса
- Согласно сообщениям КГГА, неудобства, которые должны терпеть жители столицы, связаны с заменой турникетов на современные в вестибюле со стороны станции метро "Харьковская".
- Работы продлятся до 5:33 22 мая, поэтому, киевлянам придется провести подобным образом не одно утро.
- Закрытие вестибюля привело к нарушениям карантинных ограничений. Поскольку в закрытых помещениях собралось очень много людей без физической возможности соблюдения социальной дистанции. Кроме того, немалое количество пассажиров не носит маски, или делает это на подбородке. Никаких замечаний ни работники метро, ни правоохранители таким нарушителям не делали.
Смотрите видео толпы на "Позняках":