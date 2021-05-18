Тысячам жителей одного из районов с наибольшей плотностью населения приходится долго ждать своей очереди на вход в подземку. Кроме того, стоять в толпе пассажирам приходится даже после пересечения турникетов.

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Поскольку вагоны поездов не могут одновременно справиться с нагрузкой в виде такого количества людей.

Первый день транспортного коллапса

Согласно сообщениям КГГА, неудобства, которые должны терпеть жители столицы, связаны с заменой турникетов на современные в вестибюле со стороны станции метро "Харьковская".

Работы продлятся до 5:33 22 мая, поэтому, киевлянам придется провести подобным образом не одно утро.

Закрытие вестибюля привело к нарушениям карантинных ограничений. Поскольку в закрытых помещениях собралось очень много людей без физической возможности соблюдения социальной дистанции. Кроме того, немалое количество пассажиров не носит маски, или делает это на подбородке. Никаких замечаний ни работники метро, ​​ни правоохранители таким нарушителям не делали.

Смотрите видео толпы на "Позняках":

Новые турникеты в 2021 году уже установили на станциях "Площадь Льва Толстого", "Сырец", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь", "Оболонь", "Почайна", "Выдубичи". При замене оборудования на каждой из станций образовывалась ужасная толпа.