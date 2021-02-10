Одна из ключевых станций подземки Киева 10 февраля получила обновленные эскалаторы. Процесс капитального ремонта подъемных механизмов на "Золотых воротах" закончился.

По данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, стоимость ремонта всех 6 эскалаторов составила 43 миллиона гривен.

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Чиновники утверждают, что во время работ заменили подшипники в двигателях и входных редукторах валов, настил ступеней, подступенков и гребней.

Вскоре – "Лукьяновская"

После окончания масштабных работ на станции, где зеленая ветка пересекается с красной, эскалаторы начнут ремонтировать на станции "Лукьяновская".

Демонтаж оборудования для его замены начнут 23 февраля.

Параллельно с этим в подземке продолжается капитальный ремонт 4 эскалаторов на станции "Майдан Незалежности".

Ремонтируют оборудование поочередно. Поэтому, пассажирам приходится на протяжении достаточно долгого времени терпеть неудобства.

Всего же в метрополитене Киева работают 122 эскалатора. Капитальный ремонт проводят каждые 100 – 150 тысяч километров их пробега или каждые 10 – 11 лет.