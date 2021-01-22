В Киеве с 23 января станция метро "Героев Днепра" уже будет работать в обычном режиме. Там устанавливали современные турникеты.

Сейчас специалисты проводят последние монтажные и наладочные работы. В первом вестибюле оборудование уже установлено. Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

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Новые контрольно-пропускные пункты поддерживают все современные способы оплаты проезда, в частности: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карту.

Напомним, что такие турникеты уже работают на станциях метро "Площадь Льва Толстого" и "Сырец". Также этот вид контрольно-пропускных пунктов применяется в европейских метрополитенах.