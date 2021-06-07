Женщина рассказала, как все происходило. Мужчина выскочил на балкон через окно подъезда, пока владелица спала.

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Злоумышленник угрожал ножом

Мужчина пробрался в квартиру и удерживал женщину несколько часов с ножом у горла. По словам потерпевшей, полиция боялась штурмом брать квартиру, потому что злоумышленник угрожал убить ее и выпрыгнуть в окно.

Мужчина ранее уже приходил в квартиру

Соседи говорят, что мужчина ранее часто наведывался в эту квартиру. Сама владелица тоже это подтверждает, однако подчеркивает, что он был очень пьян и вел себя неадекватно.

Человек в состоянии алкогольного опьянения. Он был неадекватный. Кроме угроз жизни, больше ничего... Я не была склонна к диалогу, очень испугана была,

– рассказала владелица квартиры.

В конце концов, злоумышленника задержали. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Что еще известно о нападении