Старый знакомый навеселе: новые детали нападения на хозяйку квартиры в Киеве

7 июня 2021 , 10:40
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Источник:

ТСН

В Киеве мужчина залез через окно в квартиру на 9 этаже. Злоумышленник взял в заложницу владелицу дома. Впоследствии оказалось, что это был давний знакомый женщины.

Женщина рассказала, как все происходило. Мужчина выскочил на балкон через окно подъезда, пока владелица спала.

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Злоумышленник угрожал ножом

Мужчина пробрался в квартиру и удерживал женщину несколько часов с ножом у горла. По словам потерпевшей, полиция боялась штурмом брать квартиру, потому что злоумышленник угрожал убить ее и выпрыгнуть в окно.

Мужчина ранее уже приходил в квартиру

Соседи говорят, что мужчина ранее часто наведывался в эту квартиру. Сама владелица тоже это подтверждает, однако подчеркивает, что он был очень пьян и вел себя неадекватно.

Человек в состоянии алкогольного опьянения. Он был неадекватный. Кроме угроз жизни, больше ничего... Я не была склонна к диалогу, очень испугана была,
рассказала владелица квартиры.

В конце концов, злоумышленника задержали. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Что еще известно о нападении

  • Инцидент произошел Вечером 6 июня в Деснянском районе, на улице Лесковской.
  • К счастью, когда мужчина пробрался в квартиру, женщина успела позвонить подруге. И уже вызвала полицию.
  • Пострадавшую осмотрели медики. Кроме того, ей понадобилась помощь психологов.
Автор: Ольга Музика