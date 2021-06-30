Это значительно больше, чем было за сутки до этого. 28 июня больных стало больше только на 77 человек.

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Подробнее о COVID-19 в столице

В общем в Киеве выздоровели от коронавируса 204 623 человека.

За сутки побороли недуг 202 человека.

К сожалению, 1 человек умер от осложнений заболевания.

За все время пандемии после COVID-19 в столице не выжили 5 191 человек.

Какая ситуация с коронавирусом на Киевщине

За сутки там обнаружили 26 новых случаев заболевания.

Общее количество инфицированных в области – 127 328.

Вылечились от коронавируса за 29 июня 107 человек.

В целом выздоровели в Киевской области – 123 719 человек.

За сутки врачи не смогли спасти 2 человек.

Поэтому количество летальных исходов сейчас составляет 2 744 человека.

Обратите внимание! По состоянию на 30 июня выздоровели – 2 166 668 человека. Жертвами коронавируса стали 52 340 жителей страны. За предыдущие сутки в больницы госпитализировали 360 человека. Подробнее о статистике коронавируса в Украине – по ссылке.