Это значительно больше, чем было за сутки до этого. 28 июня больных стало больше только на 77 человек.
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Подробнее о COVID-19 в столице
- В общем в Киеве выздоровели от коронавируса 204 623 человека.
- За сутки побороли недуг 202 человека.
- К сожалению, 1 человек умер от осложнений заболевания.
- За все время пандемии после COVID-19 в столице не выжили 5 191 человек.
Какая ситуация с коронавирусом на Киевщине
- За сутки там обнаружили 26 новых случаев заболевания.
- Общее количество инфицированных в области – 127 328.
- Вылечились от коронавируса за 29 июня 107 человек.
- В целом выздоровели в Киевской области – 123 719 человек.
- За сутки врачи не смогли спасти 2 человек.
- Поэтому количество летальных исходов сейчас составляет 2 744 человека.