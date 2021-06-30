Это значительно больше, чем было за сутки до этого. 28 июня больных стало больше только на 77 человек.

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Подробнее о COVID-19 в столице

  • В общем в Киеве выздоровели от коронавируса 204 623 человека.
  • За сутки побороли недуг 202 человека.
  • К сожалению, 1 человек умер от осложнений заболевания.
  • За все время пандемии после COVID-19 в столице не выжили 5 191 человек.

Какая ситуация с коронавирусом на Киевщине

  • За сутки там обнаружили 26 новых случаев заболевания.
  • Общее количество инфицированных в области – 127 328.
  • Вылечились от коронавируса за 29 июня 107 человек.
  • В целом выздоровели в Киевской области – 123 719 человек.
  • За сутки врачи не смогли спасти 2 человек.
  • Поэтому количество летальных исходов сейчас составляет 2 744 человека.