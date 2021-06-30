Больных снова становится больше: актуальная статистика COVID-19 В Киеве

В целом в столице зафиксировали уже 213 788 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки 29 июня обнаружили 225 заражений.

Это значительно больше, чем было за сутки до этого. 28 июня больных стало больше только на 77 человек.

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В общем в Киеве выздоровели от коронавируса 204 623 человека.

За сутки побороли недуг 202 человека.

К сожалению, 1 человек умер от осложнений заболевания.

За все время пандемии после COVID-19 в столице не выжили 5 191 человек.

Какая ситуация с коронавирусом на Киевщине

За сутки там обнаружили 26 новых случаев заболевания.

Общее количество инфицированных в области – 127 328.

Вылечились от коронавируса за 29 июня 107 человек.

В целом выздоровели в Киевской области – 123 719 человек.

За сутки врачи не смогли спасти 2 человек.

Поэтому количество летальных исходов сейчас составляет 2 744 человека.