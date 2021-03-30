В Киеве за минувшие сутки зафиксировали резкий рост заболеваний коронавирусом. По состоянию на 30 марта в столице сообщили о 1 422 новых случая заражения.

Это втрое больше чем за предыдущие сутки – по состоянию на 29 марта было зафиксировано 402 случая. Общая цифра заболеваний COVID-19 в столице составляет уже 161 191 человек.

Актуально В Украине зарегистрировали 10 533 новых больных COID-19

Актуальная статистика за сутки в Киеве

830 женщин в возрасте от 18 до 88 лет

523 мужчины в возрасте от 19 до 89 лет

37 девочек от 1 до 17 лет

32 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах:

Деснянском – 316

Днепровском – 282

Дарницком – 179

К сожалению, 33 человека умерли (в общей сложности 3 367 человек).

Статистика заболевания ковидом в Киеве / инфографика КГГА

Сколько людей госпитализированы

165 госпитализированных пациентов

540 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмонию

Могут закрыть все

В Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом могут максимально усилить карантинные ограничения – закрыть школы, садики и остановить движение общественного транспорта.

Мероприятия, к которым прибегли неделю назад, пока не показывают улучшения. Поэтому, вероятнее всего, придется прибегнуть к еще более сильным ограничениям. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

К теме о ковиде Осталось 13 детей: в Киеве от COVID-19 умерла супружеская пара переселенцев – фото

Вакцинация и выздоровление

За прошедшие сутки 461 человек преодолел коронавирус (всего 105 579).

По данным Национальной службы здоровья Украины, в Киеве, по состоянию на 30 марта, были проведены 18 498 вакцинаций.