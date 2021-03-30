Резкий рост: в Киеве за сутки зафиксировали 1400 новых больных коронавирусом
В Киеве за минувшие сутки зафиксировали резкий рост заболеваний коронавирусом. По состоянию на 30 марта в столице сообщили о 1 422 новых случая заражения.
Источник:Виталий Кличко
Это втрое больше чем за предыдущие сутки – по состоянию на 29 марта было зафиксировано 402 случая. Общая цифра заболеваний COVID-19 в столице составляет уже 161 191 человек.
Актуально В Украине зарегистрировали 10 533 новых больных COID-19
Актуальная статистика за сутки в Киеве
- 830 женщин в возрасте от 18 до 88 лет
- 523 мужчины в возрасте от 19 до 89 лет
- 37 девочек от 1 до 17 лет
- 32 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах:
- Деснянском – 316
- Днепровском – 282
- Дарницком – 179
К сожалению, 33 человека умерли (в общей сложности 3 367 человек).
Статистика заболевания ковидом в Киеве / инфографика КГГА
Сколько людей госпитализированы
- 165 госпитализированных пациентов
- 540 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмонию
Могут закрыть все
В Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом могут максимально усилить карантинные ограничения – закрыть школы, садики и остановить движение общественного транспорта.
Мероприятия, к которым прибегли неделю назад, пока не показывают улучшения. Поэтому, вероятнее всего, придется прибегнуть к еще более сильным ограничениям. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
К теме о ковиде Осталось 13 детей: в Киеве от COVID-19 умерла супружеская пара переселенцев – фото
Вакцинация и выздоровление
За прошедшие сутки 461 человек преодолел коронавирус (всего 105 579).
По данным Национальной службы здоровья Украины, в Киеве, по состоянию на 30 марта, были проведены 18 498 вакцинаций.
Поделиться новостью