В Киеве выявили 1100 новых случаев заболевания коронавирусом. Это данные по состоянию на 31 марта. Эксперт рассказал при каких условиях в столице будут останавливать транспорт.

Показатель ниже предыдущих суток – 30 марта было зафиксировано более 1400 случаев. Общая цифра заболеваний COVID-19 в столице составляет уже 162 291 человек.

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Будет ли полный локдаун

Сейчас власти и эпидемиологи следят за ситуацией – если в течение 1 – 2 апреля будет рост новых случаев ковида, тогда могут ввести дополнительные карантинные ограничения – в том числе и остановят транспорт. Об этом в комментарии для сайта 24 канала рассказал начальник киевского управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

Среда и четверг это критические дни когда можно говорить о развитии ситуации. Если будут фиксироваться стабильно высокие показатели как сегодня, без увеличения, тогда дополнительные меры вводить не нужно. Если будет рост, тогда придется вводить дополнительные ограничения,

– сообщил Рубан.

За последние сутки в Киеве от коронавируса, к сожалению, умерло 38 человек (всего 3 405 человек).

Вакцинация и выздоровление

Впрочем, 26 киевлян выздоровели – общая цифра составляет 105 605.

Киев занимает первое место в Украине по темпам вакцинации и они будут ускоряться. Но, как отметил Олег Рубан, это не основная мера профилактики.

Главное это формирование коллективного иммунитета, когда люди естественным путем встречают эту инфекцию,

– подчеркнул эксперт.

В то же время он сообщил, что в тех областях где был введен месячный локдаун – Закарпатская и Ивано-Франковская – наблюдается положительная тенденция, заболеваемость снижается.