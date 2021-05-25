Вадим Породко вирішив не розмінюватися та набив лого на обличчі. За це компанія презентувала киянину iPhone 12.

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Що відомо про акцію в Києві

  • Магазин iLounge спеціалізується на аксесуарах для техніки Apple.
  • Вони продають чохли, захисні скла, ремінці для годинників, тощо.
  • На честь відкриття були заплановані різні активності: конкурси та цінні подарунки.
  • Щоб їх отримати треба було зробити тату з логотипом та назвою магазину.
  • У столиці знайшлося 9 відчайдухів: з них 5 – працівники компанії та 4 гостей.
  • Троє відвідувачів набили тату на різні частини тіла та отримали навушники від Apple.
  • Найсміливішій клієнт вийшов з магазину з новеньким iPhone 12, VIP-клієнтом та обличчям бренду.

обличчя бренду магазину Apple
Обличчя бренду магазину з технікою Apple / Фото MC.today