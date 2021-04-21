Сейчас все эпидемиологические показатели распространения COVID-19 в Киеве не позволяют Кабмину исключить столицу из перечня населенных пунктов красной зоны. Но министр здравоохранения уже надеется на то, что до 30 апреля в столице смягчат карантин.

Как отметил руководитель Минздрава, сейчас существует изрядная вероятность выхода Киева из красной зоны до конца месяца. При этом Степанов подчеркнул, что все зависит от того, что решат члены Кабмина.

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По словам чиновника, он очень надеется, что переход столицы от красного до желтого уровня противоэпидемиологической опасности состоится.

Дополнительных мероприятий на Пасху в Минздраве не планируют

Никаких локдаунов и усилений карантина до праздников, которые украинцы привыкли праздновать с массовыми собраниями в церквях и шашлыками, в Кабмине делать не хотят.

Для не ухудшения ситуации, которая только начала стабилизироваться, Степанов решил ограничиться лишь призывами провести праздники дома.

Коронавирус – атеист, и ему все равно, что людям нужно праздновать Пасху. На праздники не надо собираться большими компаниями, и провести этот день дома,

– подчеркнул министр.

Взамен власти столицы все же планирует внедрять дополнительные меры для того, чтобы после Пасхи больницы не накрыла новая волна тяжелобольных COVID-19.

Какие ограничения действуют в Киеве до 30 апреля