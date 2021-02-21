На стихийном рынке в Киеве навес упал на людей: фото
В Киеве 21 февраля возле станции метро "Героев Днепра" упал навес. Он накрыл под собой стихийных торговцев.
Источник:Телеграмм "Жизнь Оболонского района"
Навес должен был защищать пешеходов от строительства, которое расположено рядом. Однако, вероятно, он не выдержал большого количества снега.
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Что известно об обвале
Из-за обвала навеса под завалами оказались несколько торговых точек. В сети убеждают, что строящийся торговый центр не имеет многих разрешений,
Навес относится именно к нему (торговому центру – 24 канал),
– говорится в сообщении.
Есть ли пострадавшие
К счастью, в результате обвала никто не пострадал. Однако киевляне настаивают, что полиция должна проверить строительство центра и провести расследование этого инцидента. Кроме того, просят наказать виновных, а также прекратить стихийную торговлю в этом месте.
Отметим, накануне в столице на переулке Тараса Шевченко на магазин упала сосулька. Она испортила часть навесной конструкции, которая была пристроена над дверью.
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