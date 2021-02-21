В Киеве 21 февраля возле станции метро "Героев Днепра" упал навес. Он накрыл под собой стихийных торговцев.

Навес должен был защищать пешеходов от строительства, которое расположено рядом. Однако, вероятно, он не выдержал большого количества снега.

Кстати В Киеве горело студенческое общежитие

Что известно об обвале

Из-за обвала навеса под завалами оказались несколько торговых точек. В сети убеждают, что строящийся торговый центр не имеет многих разрешений,

Навес относится именно к нему (торговому центру – 24 канал),

– говорится в сообщении.

Есть ли пострадавшие

К счастью, в результате обвала никто не пострадал. Однако киевляне настаивают, что полиция должна проверить строительство центра и провести расследование этого инцидента. Кроме того, просят наказать виновных, а также прекратить стихийную торговлю в этом месте.

Отметим, накануне в столице на переулке Тараса Шевченко на магазин упала сосулька. Она испортила часть навесной конструкции, которая была пристроена над дверью.