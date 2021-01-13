Мэр Киева Виталий Кличко 13 января заверил жителей столицы, что в 2021 году они будут платить за отопление и горячую воду по старым тарифам. Впрочем, повышение не обойти, ведь цена зависит от стоимости газа и отопления, а цены на такое сырье выросли.

Об этом мэр рассказал во время онлайн-брифинга, передает 24 канал. Кличко также отметил, что в Киеве выделили более 150 миллионов гривен на мероприятия энергосбережения.

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Киев имеет обоснованные и утвержденные расчеты, но этим отопительным сезоном стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится,

– сказал Кличко.

Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года.

По его словам, киевляне сегодня могут повлиять на суммы в платежках за коммуналку. Так, почти 800 домов уже воспользовались городскими программами по энергосбережению. Термомодернизация домов позволяет уменьшить расходы за коммунальные услуги втрое.

Напомним, что Кабмин 28 декабря 2020 года отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. Вместо этого с первого дня года действует фиксированная цена – 1 гривна 68 копеек/кВт.