Кличко обещает, что стоимость отопления и горячей воды в Киеве в этом году не изменится
Мэр Киева Виталий Кличко 13 января заверил жителей столицы, что в 2021 году они будут платить за отопление и горячую воду по старым тарифам. Впрочем, повышение не обойти, ведь цена зависит от стоимости газа и отопления, а цены на такое сырье выросли.
Об этом мэр рассказал во время онлайн-брифинга, передает 24 канал. Кличко также отметил, что в Киеве выделили более 150 миллионов гривен на мероприятия энергосбережения.
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Киев имеет обоснованные и утвержденные расчеты, но этим отопительным сезоном стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится,
– сказал Кличко.
Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года.
По его словам, киевляне сегодня могут повлиять на суммы в платежках за коммуналку. Так, почти 800 домов уже воспользовались городскими программами по энергосбережению. Термомодернизация домов позволяет уменьшить расходы за коммунальные услуги втрое.
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