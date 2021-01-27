В Киеве в ближайшие месяцы не планируют повышать проезд в коммунальном транспорте, по крайней мере, – к весне. Но экономические предпосылки для этого есть. Город пока дотирует "Киевпастранс" и метрополитен.

Источник: "Обозреватель"

В пресс-службе предприятия отметили, что такой вопрос на повестке дня не стоит.

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Мы не отрицаем, что когда-то киевская власть может пересмотреть цены на проезд. Но сейчас таких дискуссий нет,

– подчеркнули в КП "Киевпастранс".

В КП "Киевский метрополитен" также не слышали о повышении стоимости проезда.

Ранее в Киевсовете заявляли, что в начале 2021 года стоимость проезда в общественном городском транспорте повышаться не будет. По словам заместителя городского головы Владимира Бондаренко, говорится о первых 3 месяцах.

В том бюджете, который Киевсовет принял на 2021 год, у нас на первый квартал заложена определенная компенсация для двух перевозчиков – "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен", которая позволяет пока не говорить о повышении тарифа. Вместе с тем, экономические предпосылки также для этого есть,

– заявил он.

Почему сейчас говорят о повышении стоимости проезда с 8 до 20 гривен?

Об этом заявил глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко. Он отметил, что расходы у перевозчиков остались большие, а пассажиров, в связи с пандемией, стало меньше. С февраля, по его словам, местная власть начнет рассматривать вопрос подорожания проезда.