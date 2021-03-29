В Киеве пока не будет подниматься цена проезда в маршрутках до 10 гривен. В Ассоциации перевозчиков заявили, что им навстречу пошла местная власть.

Именно из-за того, что в КГГА готовы к диалогу с частными перевозчиками, они отсрочили подорожание. Об этом рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко.

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Во власти предложили организовать круглый стол с маршрутчиками – он состоится на этой неделе.

Власти пошли нам навстречу и готовы нас выслушать на следующей неделе. Поэтому подорожание переносится,

– сказал Игорь Моисеенко.

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