В Киеве маршрутчики передумали поднимать цену за проезд: назвали причину
Проезд в маршрутках пока не дорожает / 24 канал
В Киеве пока не будет подниматься цена проезда в маршрутках до 10 гривен. В Ассоциации перевозчиков заявили, что им навстречу пошла местная власть.
Источник:fakty.com.ua
Именно из-за того, что в КГГА готовы к диалогу с частными перевозчиками, они отсрочили подорожание. Об этом рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко.
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Во власти предложили организовать круглый стол с маршрутчиками – он состоится на этой неделе.
Власти пошли нам навстречу и готовы нас выслушать на следующей неделе. Поэтому подорожание переносится,
– сказал Игорь Моисеенко.
Предыстория
- На прошлой неделе Ассоциация перевозчиков обратилась к Виталию Кличко с просьбой разрешить им не работать в период жесткого карантина – мол, они не могут возить по 11 пассажиров, потому что это экономически невыгодно.
- К тому же многих водителей маршруток штрафуют за нарушение правил перевозки во время карантина.
- Виталий Кличко назвал такие просьбы манипулятивными. А его заместитель Николай Поворозник подчеркнул, что власть не влияет на решение частных перевозчиков – они самостоятельно решают выходить им на маршрут или нет.
- Впоследствии в ассоциации пояснили, что их не так поняли и на самом деле они не просили запретить им работать. В то же время маршрутчики заявили, что уже на следующей неделе поднимут цену на проезд с 8 до 10 гривен.
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